У Зеленского рассказали, какие задачи поставил Президент перед Саакашвили

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета с реформ. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства.

Напомним, Зеленский провел совещание со Степановым и Шмыгалем.

Как сообщалось ранее в УНН, Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности.