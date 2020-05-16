У Зеленского рассказали, какие задачи поставил Президент перед Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни. Об этом говорится в сообщении о встрече руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили с послами "Большой семерки", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета с реформ. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.
Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства.
Напомним, Зеленский провел совещание со Степановым и Шмыгалем.
Как сообщалось ранее в УНН, Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности.