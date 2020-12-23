У Зеленського обговорили оборонну співпрацю між Україною та США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України (ОПУ) Роман Машовець на зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін підбили підсумки співпраці у сфері нацбезпеки й оборони у 2020 році та намітили плани розвитку в цьому напрямі на 2021 рік. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.
Зазначається, що під час зустрічі було позитивно оцінено отримання Україною у червні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО. Роман Машовець наголосив на незмінності курсу України на вступ до НАТО й подякував за допомогу США у розвитку оборонних спроможностей України та досягненні стандартів Альянсу.
“Серед найбільш важливих результатів відзначено реформування системи управління Збройними силами України за стандартами Альянсу, створення Комітету з питань розвідки та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, зміни в переліку військових звань вищого офіцерського складу відповідно до стандартів провідних держав — членів НАТО”, — йдеться в повідомленні.
Окрему увагу приділили спільним стратегічним командно-штабним навчанням “Об’єднані зусилля — 2020”, у яких разом з українськими підрозділами взяли участь представники армій країн — членів НАТО, зокрема США та Великої Британії.
“Ці навчання продемонстрували, що Україна не залишається наодинці у війні на Донбасі”, — зазначають в Офісі Президента України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО закликали до створення “потужної оборони”
Щодо подальших планів, Україна пропонує розпочати розробку проекту двосторонньої рамкової угоди про оборонне співробітництво з США. Документ має охопити всі напрямки українсько-американської взаємодії у цій сфері, включно з оборонною реформою:
— системи кадрової політики;
— розвиток бойових можливостей ЗСУ;
— всебічне забезпечення та озброєння військ;
— реформування оборонно-промислового комплексу;
— підготовку військових підрозділів;
— військову освіту, науку та розвиток оборонних технологій;
— лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців;
— соціальний захист ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх сімей;
— взаємну участь в міжнародних форматах співробітництва та інші питання.
“Крістіна Квін відзначила великий обсяг напрацювань в оборонній галузі та наголосила на важливості приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО, що має практично запрацювати вже наступного року. Вона підтвердила готовність Сполучених Штатів продовжити надання допомоги для розвитку оборонних спроможностей України та опрацьовувати нові формати двостороннього співробітництва”, — інформують в Офісі Президента України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про фінансування нацбезпеки й оборони на майже 270 млрд грн
Додається, що сторони погодились у наступному році провести роботу з подальшого розвитку договірної бази між Україною і США про оборонне співробітництво та докласти зусиль для ефективного використання американської допомоги силам оборони України, яка запланована на 2021 рік.