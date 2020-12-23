У Зеленского обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и США

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Роман Машовец на встрече с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин подвели итоги сотрудничества в сфере нацбезопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.