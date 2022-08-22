У Зеленського назвали терміни, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня. Про це під час брифінгу повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини, передає кореспондент УНН.
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"До кінця цього місяця, десь до 29-30 числа, ми можемо вже розраховувати на появу першого документа рекомендацій щодо нашої групи експертів за паном Расмуссеном (колишній генсек НАТО – ред.)", - повідомив Єрмак.
Деталі
Він наголосив, що над цим документом зараз триває робота. Єрмак додав, що вже ознайомлений з текстом, та на його думку, “це буде дуже потужний документ".
Доповнення
У травні стало відомо, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен очолили міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
В середині серпня Єрмак анонсував виданню The Guardian перший документ із пропозиціями щодо гарантій безпеки для України. Окремо він пише, що гарантії – це не альтернатива НАТО, а скоріше система, яка не дасть росії можливості перешкодити вступу України до Альянсу.