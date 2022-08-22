У Зеленского назвали сроки, когда появится первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Цитата

"До конца этого месяца, где-то до 29-30 числа, мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов за господином Расмуссеном (бывший генсек НАТО – ред.)", - сообщил Ермак.

Детали

Он подчеркнул, что над этим документом сейчас идет работа. Ермак добавил, что уже ознакомлен с текстом, и, по его мнению, “это будет очень мощный документ".

Дополнение

В мае стало известно, что глава Офиса Президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В середине августа Ермак анонсировал изданию The Guardian первый документ с предложениями о гарантиях безопасности для Украины. Отдельно он пишет, что гарантии – это не альтернатива НАТО, а скорее система, которая не позволит россии помешать вступлению Украины в Альянс.