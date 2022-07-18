У Зеленського "дуже очікують" оголошення комісією імені переможця конкурсу на голову САП

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“Вся справа в руках конкурсної комісії. Президент дав чіткий сигнал в своєму зверненні вчора, і ми дуже-дуже сильно очікуємо, що ця комісія зрештою зможе позитивно завершити свою роботу, встановивши результат конкурсу”, – зазначив Смирнов.

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Він пояснив, що Офіс Президента не впливає на пришвидшення цього процесу. Юридично, для фіналізації результатів цього конкурсу, необхідно, щоб зібралася конкурсна комісія і постановила результати, фактично оголосила бали по конкурсантах, які брали участь у цьому конкурсі, зазначив Смирнов.

Зазначимо, що Офіс Генерального прокурора оголосив, що наступне засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відбудеться 19 липня.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав призначити переможця конкурсу очільником САП та доручив активізувати процедуру для відбору голови НАБУ.