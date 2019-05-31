У Зеленського анонсували рішення у сфері енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Під час засідання Ради національної безпеки і оборони проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Президента за результатами наради, проведеної Президентом Володимиром Зеленським, за участі членів РНБО, присвячену енергетичній безпеці, передає УНН.
"Сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні пройшла нарада за участі членів РНБО, які провів Зеленській, з питань енергобезпеки.