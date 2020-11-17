COVID-19 у ЗСУ: за добу ще одна смерть та близько 130 нових випадків хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За останню добу зареєстровано ще одну смерть і 129 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у Збройних силах України: загалом у ЗСУ наразі хворіє 2 401 особа. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 17 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2401 особа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало 5614 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 368 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 158 осіб.
"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 24 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19... Військовослужбовець ЗС України, за наявної інформації, мав хронічні супутні захворювання. За минулу добу зареєстровано 129 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Медсилах.
Вказується, що з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 22 особи, а вдома (під наглядом медичної служби) - перебуває 107 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС за добу зафіксовано понад 480 нових випадків коронавірусу.