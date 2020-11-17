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Коронавірус у МВС: за добу зафіксовано понад 480 нових випадків

Коронавірус у МВС: за добу зафіксовано понад 480 нових випадків

Київ • УНН

 • 13224 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. За добу у системі МВС виявлено 484 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 серед працівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.

"Від початку пандемії COVID-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужало – 17 379 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 54. Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих: у Житомирській області - 28, в Івано-Франківській області - 27 та у місті Києві - 112.

Нагадаємо, в Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.

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