Коронавірус у МВС: за добу зафіксовано понад 480 нових випадків

"Від початку пандемії COVID-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужало – 17 379 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 54. Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих: у Житомирській області - 28, в Івано-Франківській області - 27 та у місті Києві - 112.

Нагадаємо, в Україні вже 557 тис. випадків COVID-19, за добу - 11 968.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.