Коронавирус в МВД: за сутки зафиксировано более 480 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За сутки в системе МВД выявлено 484 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19 среди работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 18 343 правоохранителей МВД, выздоровели - 17379 человек, умерло от коронавирусной болезни - 54. Сегодня, 17 ноября, зафиксировано 484 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни у работников МВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных: в Житомирской области - 28, в Ивано-Франковской области - 27 и в Киеве - 112.
Напомним, в Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.