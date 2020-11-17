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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 74519 просмотра

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Коронавирус в МВД: за сутки зафиксировано более 480 новых случаев

Коронавирус в МВД: за сутки зафиксировано более 480 новых случаев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. За сутки в системе МВД выявлено 484 новых случая заболевания коронавирусной болезни COVID-19 среди работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 18 343 правоохранителей МВД, выздоровели - 17379 человек, умерло от коронавирусной болезни - 54. Сегодня, 17 ноября, зафиксировано 484 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни у работников МВД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество больных: в Житомирской области - 28, в Ивано-Франковской области - 27 и в Киеве - 112.

Напомним, в Украине уже 557 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 11 968.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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