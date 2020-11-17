У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 17 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Сумщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 645,8 (-), у Житомирській області – 632,6 (+), у Сумській області – 610,9 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 115,9 (+), у Вінницькій області – 195,3 (-) і у Луганській області - 198,4 (-).
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - майже 12 тисяч.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.