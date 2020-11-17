В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 17 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 645,8 (-), в Житомирской области - 632,6 (+), в Сумской области - 610,9 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 115,9 (+), в Винницкой области - 195,3 (-) и в Луганской области - 198,4 (-).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки.