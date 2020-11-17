У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях”, — написав Степанов.

Загальна кількість захворювань у Києві та по областях:



Київ – 52 642 (+1143 за добу)



Вінницька – 14 103 (+155)



Волинська – 19 297 (+361)



Дніпропетровська – 22 877 (+808)



Донецька – 17 713 (+512)



Житомирська – 23 447 (+600)



Закарпатська – 19 826 (+267)



Запорізька – 20 025 (+734)



Івано-Франківська – 28 972 (+532)



Київська – 25 787 (+646)



Кіровоградська – 3 753 (+43)



Луганська – 5 215 (+46)



Львівська – 37 970 (+504)



Миколаївська – 12 998 (+365)



Одеська – 34 176 (+761)



Полтавська – 15 884 (+622)



Рівненська – 25 596 (+386)



Сумська – 18 903 (+579)



Тернопільська – 23 938 (+181)



Харківська – 48 586 (+407)



Херсонська – 7 357 (+231)



Хмельницька – 23 547 (+411)



Черкаська – 14 233 (+755)



Чернівецька – 28 692 (+356)



Чернігівська – 12 120 (+563)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 12 тисяч, що близько до найбільшого значення, яке коли-небудь фіксувалося в країні.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.