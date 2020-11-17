У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено у місті Київ - 1143 та Дніпропетровській області – 808. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
“За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях”, — написав Степанов.
Загальна кількість захворювань у Києві та по областях:
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- Київ – 52 642 (+1143 за добу)
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- Вінницька – 14 103 (+155)
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- Волинська – 19 297 (+361)
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- Дніпропетровська – 22 877 (+808)
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- Донецька – 17 713 (+512)
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- Житомирська – 23 447 (+600)
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- Закарпатська – 19 826 (+267)
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- Запорізька – 20 025 (+734)
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- Івано-Франківська – 28 972 (+532)
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- Київська – 25 787 (+646)
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- Кіровоградська – 3 753 (+43)
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- Луганська – 5 215 (+46)
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- Львівська – 37 970 (+504)
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- Миколаївська – 12 998 (+365)
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- Одеська – 34 176 (+761)
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- Полтавська – 15 884 (+622)
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- Рівненська – 25 596 (+386)
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- Сумська – 18 903 (+579)
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- Тернопільська – 23 938 (+181)
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- Харківська – 48 586 (+407)
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- Херсонська – 7 357 (+231)
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- Хмельницька – 23 547 (+411)
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- Черкаська – 14 233 (+755)
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- Чернівецька – 28 692 (+356)
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- Чернігівська – 12 120 (+563)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 17 листопада зафіксовано вже 557 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — майже 12 тисяч, що близько до найбільшого значення, яке коли-небудь фіксувалося в країні.
Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.