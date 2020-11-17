В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни обнаружено в городе Киев - 1143 и Днепропетровской области - 808. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - написал Степанов.

Общее количество заболеваний в Киеве и по областям:

  • Киев - 52642 (+1143 за сутки)
  • Винницкая - 14103 (+155)
  • Волынская - 19297 (+361)
  • Днепропетровск - 22877 (+808)
  • Донецк - 17713 (+512)
  • Житомирская - 23 447 (+600)
  • Закарпатская - 19 826 (+267)
  • Запорожская - 20025 (+734)
  • Ивано-Франковск - 28972 (+532)
  • Киевская - 25787 (+646)
  • Кировоградская - 3753 (+43)
  • Луганская - 5215 (+46)
  • Львовская - 37970 (+504)
  • Николаевская - 12998 (+365)
  • Одесская - 34 176 (+761)
  • Полтавская - 15884 (+622)
  • Ровенская - 25596 (+386)
  • Сумская - 18903 (+579)
  • Тернопольская - 23938 (+181)
  • Харьковская - 48586 (+407)
  • Херсонская - 7357 (+231)
  • Хмельницкая - 23547 (+411)
  • Черкасская - 14 233 (+755)
  • Черновицкая - 28 692 (+356)
  • Черниговская - 12 120 (+563)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8 часов 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значению, когда-либо зафиксированному в стране.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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