В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни обнаружено в городе Киев - 1143 и Днепропетровской области - 808. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - написал Степанов.
Общее количество заболеваний в Киеве и по областям:
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- Киев - 52642 (+1143 за сутки)
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- Винницкая - 14103 (+155)
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- Волынская - 19297 (+361)
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- Днепропетровск - 22877 (+808)
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- Донецк - 17713 (+512)
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- Житомирская - 23 447 (+600)
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- Закарпатская - 19 826 (+267)
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- Запорожская - 20025 (+734)
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- Ивано-Франковск - 28972 (+532)
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- Киевская - 25787 (+646)
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- Кировоградская - 3753 (+43)
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- Луганская - 5215 (+46)
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- Львовская - 37970 (+504)
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- Николаевская - 12998 (+365)
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- Одесская - 34 176 (+761)
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- Полтавская - 15884 (+622)
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- Ровенская - 25596 (+386)
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- Сумская - 18903 (+579)
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- Тернопольская - 23938 (+181)
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- Харьковская - 48586 (+407)
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- Херсонская - 7357 (+231)
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- Хмельницкая - 23547 (+411)
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- Черкасская - 14 233 (+755)
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- Черновицкая - 28 692 (+356)
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- Черниговская - 12 120 (+563)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8 часов 17 ноября зафиксировано уже 557 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - почти 12 тысяч, что близко к наибольшему значению, когда-либо зафиксированному в стране.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.