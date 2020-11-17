COVID-19 в ВСУ: за сутки еще одна смерть и около 130 новых случаев болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За последние сутки зарегистрировано еще одну смерть и 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных силах Украины: в целом в ВСУ пока болеет 2401 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 17 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2401 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 5614 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 368 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 158 человек.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 24 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19... Военнослужащий ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 129 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в Медсилах.
Указывается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 22 человека, а дома (под наблюдением медицинской службы) - находится 107 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН в МВД в сутки зафиксировано более 480 новых случаев коронавируса.