У Збройних силах за добу від COVID-19 одужали 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Збройних силах України на ранок 1 травня на COVID-19 хворіє 44 особи, за минулу добу нових випадків не зафіксовано, одужали 10 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 1 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 44 особи. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальних випадки", - вказали у Медичних силах.
Як зазначається, на ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 31 особи.
"За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано. Одужало 10 осіб (Вінницька область - 3 особи, Харківська область - 7 осіб)", - додали у командуванні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 10 861 випадок COVID-19, з них 272 летальні.