В Вооруженных силах за сутки от COVID-19 выздоровели 10 человек

"На 7:00 1 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 44 человека. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - указали в Медицинских силах.

Как отмечается, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 31 человек.

"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано. Выздоровели 10 человек (Винницкая область - 3 человека, Харьковская область - 7 человек)", - добавили в командовании.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 10 861 случай COVID-19, из них 272 летальных.