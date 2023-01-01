У Запорізкій області внаслідок атаки рашистів загинула одна людина, ще три - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Оріхові Запорізької області внаслідок атаки російських окупантів загинула людина, ще троє поранені. Про це інформує УНН посилаючись на сторінку голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.
Цитата
"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені. Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим", - написав Старух.
Нагадаємо
У Запорізькій області внаслідок масової атаки учора, 31 грудня, було поранено чотирьох людей. Серед них - вагітна і 14-річна дівчинка, яку доставили до реанімації.