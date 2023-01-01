У Запорізкій області внаслідок атаки рашистів загинула одна людина, ще три - поранено

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"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три - поранені. Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим", - написав Старух.

Нагадаємо

У Запорізькій області внаслідок масової атаки учора, 31 грудня, було поранено чотирьох людей. Серед них - вагітна і 14-річна дівчинка, яку доставили до реанімації.