В Запорожской области в результате атаки рашистов погиб один человек, еще три - ранены

Цитата

"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три - ранены. Земля пухом погибшему. Сострадание родным и близким. Быстрейшего выздоровления раненым", - написал Старух.

Напомним

В Запорожской области в результате массовой атаки вчера, 31 декабря, были ранены четыре человека. Среди них – беременная и 14-летняя девочка, доставленная в реанимацию.