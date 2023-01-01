В Запорожской области в результате атаки рашистов погиб один человек, еще три - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Орехове Запорожской области в результате атаки российских оккупантов погиб человек, еще трое ранены. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.
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"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три - ранены. Земля пухом погибшему. Сострадание родным и близким. Быстрейшего выздоровления раненым", - написал Старух.
Напомним
В Запорожской области в результате массовой атаки вчера, 31 декабря, были ранены четыре человека. Среди них – беременная и 14-летняя девочка, доставленная в реанимацию.