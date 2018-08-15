У Запорізькій області загострилася ситуація з харчовими отруєннями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За тиждень, з 4 по 10 серпня, в Запорізькій області загострилася ситуація з харчовими отруєннями. Про це свідчать дані Запорізького обласного центру Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
“В області на 32-му тижні року зареєстровано 398 випадків гострих кишкових інфекцій (ГКІ)”, — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що цей показник на 15,5% вище показників попереднього тижня.
У більшості випадків захворювання пов’язують з порушенням технології приготування і зберігання домашніх страв.
Майже половина хворих відзначили, що продукти сумнівної якості вони придбали на стихійних ринках.
Нагадаємо, що цього літа в Україні фіксують рекордну кількість спалахів масових отруєнь в дитячих таборах.
Контролери нарікають на мораторій, який довгий час забороняв Держпродспоживслужбі проводити позапланові перевірки підприємств.
Однак, за словами депутата Сергія Тригубенка, у випадках отруєнь в дитячих таборах, мораторій — ні при чому, тому як його дія була скасована ще в лютому цього року, а напередодні старту оздоровчого сезону, Держпродспоживслужба перевіряла всі санаторії та бази для дитячого відпочинку.
“Тоді відзвітували про виявлені тисячі порушень і винесли сотні приписів. І тут у мене питання: чи доречно в такій ситуації Лапі знову кивати на мораторій? Або, можливо, треба більш ефективно виконувати свою пряму роботу, контролюючи, зокрема, процес усунення виявлених порушень на постійній основі...???”, - зазначив політик.