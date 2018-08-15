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В Запорожской области обострилась ситуация с пищевыми отравлениями

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. За неделю, с 4 по 10 августа, в Запорожской области обострилась ситуация с пищевыми отравлениями. Об этом свидетельствуют данные Запорожского областного центра Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

В Запорожской области обострилась ситуация с пищевыми отравлениями

“В области на 32 неделе года зарегистрировано 398 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ)”, — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что данный показатель на 15,5% выше показателей предыдущей недели.

В большинстве случаев заболевание связывают с нарушением технологии приготовления и хранения домашних блюд.
Почти половина заболевших отметили, что продукты сомнительного качества они приобрели на стихийных рынках.

Напомним, что этим летом в Украине фиксируют рекордное количество вспышек массовых отравлений в детских лагерях.

Контролеры сетуют на мораторий, который долгое время запрещал Госпродпотребслужбе проводить внеплановые проверки предприятий.

Однако, по словам депутата Сергея Тригубенко, в случаях отравлений в детских лагерях, моратории — ни при чем, потому как его действие было отменено еще в феврале этого года, а накануне старта оздоровительного сезона, Госпродпотребслужба проверяла все санатории и базы для детского отдыха.

“Тогда отчитались о выявленных тысячах нарушений и вынесли сотни предписаний. И тут у меня вопрос: уместно в такой ситуации Лапе снова кивать на мораторий? Или, возможно, надо более эффективно выполнять свою прямую работу, контролируя, в частности, процесс устранения выявленных нарушений на постоянной основе...???”, — отметил политик.

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