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У Запорізькій області керівник інтернату торгував дітьми в якості робочої сили - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Запорізькій області керівник одного з інтернатів за грошову винагороду надавав стороннім особам малолітніх підопічних для використання їх у якості робочої сили на приватних будівельних та господарчих об’єктах. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.

У Запорізькій області керівник інтернату торгував дітьми в якості робочої сили - поліція

“Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь. 10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців „КОРД“, під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське”, — сказано у повідомленні.

Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліція Республіки Молдова заарештувала громадянина України, якого підозрюють в організації трафіку дітей з психічними захворюваннями з Німеччини.

Українські Національні Новини

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