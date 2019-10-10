В Запорожской области руководитель интерната торговал детьми в качестве рабочей силы - полиция

"Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь. 10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.3 ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полиция Республики Молдова арестовала гражданина Украины, который подозревается в организации трафика детей с психическими заболеваниями из Германии.