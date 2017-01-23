У Запорізькій міській лікарні відмежувалися від розкиданих медвідходів

Вона пояснила, що фотографії, опубліковані в ЗМІ, не мають нічого спільного з лікарнею.

“У нас зовсім інший сміттєвий комплекс — він у нас обгороджений сіткою рабиця, зроблена площадочка, всі баки підписані. Тому ось ці фотографії — це не наш комплекс, та й ландшафт у нас інший.

Я вам як лікар скажу: не будуть валяться голки і шприци біля лікувальних закладів, тому що ось ці всі медзасоби — вони знаходяться на предметно-кількісному обліку.

Головна медсестра видає старшій медсестрі, наприклад, 100 шприців і 100 голок. Далі вона їх здала на пости, потім вона з постів вже зібрала все це використане, перерахувала, вони пройшли певну обробку і вона все це здала головній медсестрі, та поклала в ящик і в цьому ящику ці використані шприци чекають своєї години, коли вони будуть здані на якусь фірму”, — пояснила вона.

В.Ліхачева допустила, що медвідходи можуть належати їх сусідові.

“Моя особиста думка, як ці фотографії з’явилися в ЗМІ — неподалік живе хворий на цукровий діабет, який в ці баки це підкладає. Те, що це не наші баки — це питання закрите. Я вже сама все сфотографувала, райадміністрація про це теж знає”, — зазначила головний лікар лікарні.

Нагадаємо, у серпні 2016 року комунальна служба виявила 40 пакетів з людськими останками на центральному кладовищі в Яготині. Виявилось, що це біологічні відходи лікарської практики місцевої лікарні.

Довідка УНН. Органічні медичні відходи хворих (тканини, органи, частини тіла тощо) належать до відходів категорії В. Згідно з законодавством, відходи категорії В після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.