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В Запорожской городской больнице отмежевались от разбросанных медотходов

В Запорожской городской больнице отмежевались от разбросанных медотходов

Киев • УНН

 • 8566 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Главный врач Запорожской детской больницы №1 Валентина Лихачева прокомментировала информацию в СМИ о разбросанных по территории учреждения медицинских отходах, в частности использованные шприцы, сообщает УНН.

Она пояснила, что фотографии, опубликованные в СМИ, не имеют ничего общего с больницей.

"У нас совсем другой мусорный комплекс - он у нас огорожен сеткой рабица, сделана площадочка, все баки подписаны. Поэтому вот эти фотографии - это не наш комплекс, и ландшафт у нас другой.

Я вам как врач скажу, не будут валяться иглы и шприцы возле лечебных учреждений, потому что вот эти все медсредства - они находятся на предметно-количественном учете.

Главная медсестра выдает старшей медсестре, например, 100 шприцев и 100 игл. Далее она их сдала на посты, потом она с постов уже собрала все это использованное, пересчитала, они прошли определенную обработку и она все это сдала главной медсестре, и положила в ящик и в этом ящике эти использованные шприцы ждут своего часа, когда они будут сданы на какую-то фирму", - пояснила она.

В.Лихачева допустила, что медотходы могут принадлежать их соседу.

"Мое личное мнение, как эти фотографии появились в СМИ - неподалеку живет больной сахарным диабетом, который в эти баки это подкладывает. То, что это не наши баки - это вопрос закрытый. Я уже сама все сфотографировала, райадминистрация об этом тоже знает", - отметила главный врач больницы.

Напомним, в августе 2016 года коммунальная служба выявила 40 пакетов с человеческими останками на центральном кладбище в Яготине. Оказалось, что это биологические отходы врачебной практики местной больницы.

Справка УНН. Органические медицинские отходы больных (ткани, органы, части тела и т.д.) относятся к отходам категории В. Согласно законодательству, отходы категории В после обеззараживания передаются на предприятия, имеющие лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами и имеют соответствующее сертифицированное оборудование.

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