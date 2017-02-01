У Запоріжжі судитимуть ватажка полку “ЛНР”
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Слідчими СБУ, в рамках спеціального досудового розслідування, закінчено слідство у кримінальному провадженні стосовно командира “Свердловського козацького полку”, за підозрою в участі у терористичній організації. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-центр УСБУ в Запорізькій області.
Встановлено, що у квітні 2014 року 52-річний мешканець Бердянська Запорізької області вступив до лав терористичної організації “ЛНР”. Згодом він очолив вказане збройне формування, на чолі якого брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО, систематично вчиняючи на території України терористичні акти, залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування України.
Цікаво, що у 2008 році майбутній терорист балотувався на пост міського голови Бердянська.
Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 258-3 КК України направлено до суду.
У зв’язку з тим, що терорист наразі перебуває на тимчасово окупованій бойовиками території, відносно нього буде застосована спеціальна норма осудження — заочно.