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В Запорожье будут судить главаря полка "ЛНР"

В Запорожье будут судить главаря полка "ЛНР"

Киев • УНН

 • 10665 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следователями СБУ, в рамках специального предварительного расследования, закончено следствие в уголовном производстве в отношении командира "Свердловского казацкого полка", по подозрению в участии в террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Запорожской области.

Установлено, что в апреле 2014 года 52-летний житель Бердянска Запорожской области вступил в ряды террористической организации "ЛНР". Впоследствии он возглавил указанное вооруженное формирование, во главе которого принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО, систематически совершая на территории Украины террористические акты, запугивания населения, убийства граждан, захват административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.

Интересно, что в 2008 году будущий террорист баллотировался на пост городского головы Бердянска.

Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины направлено в суд.

В связи с тем, что террорист сейчас находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него будет применена специальная норма осуждения - заочно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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