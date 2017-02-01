В Запорожье будут судить главаря полка "ЛНР"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следователями СБУ, в рамках специального предварительного расследования, закончено следствие в уголовном производстве в отношении командира "Свердловского казацкого полка", по подозрению в участии в террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Запорожской области.
Установлено, что в апреле 2014 года 52-летний житель Бердянска Запорожской области вступил в ряды террористической организации "ЛНР". Впоследствии он возглавил указанное вооруженное формирование, во главе которого принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО, систематически совершая на территории Украины террористические акты, запугивания населения, убийства граждан, захват административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины.
Интересно, что в 2008 году будущий террорист баллотировался на пост городского головы Бердянска.
Уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины направлено в суд.
В связи с тем, что террорист сейчас находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него будет применена специальная норма осуждения - заочно.