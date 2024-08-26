У Запоріжжі пролунало декілька вибухів - міськрада
Київ • УНН
У Запоріжжі сталося кілька вибухів. Секретар міськради Регіна Харченко закликала мешканців перебувати у безпечних місцях та вірити у краще.
У Запоріжжі сталося кілька вибухів на тлі повітряної тривоги, повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram, пише УНН.
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"Вже декілька вибухів пролунало у Запоріжжі! Перебувайте у безпечних місцях! Віримо тільки у краще!" - вказала секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.
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