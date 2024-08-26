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У Запоріжжі пролунало декілька вибухів - міськрада

Київ • УНН

 • 22377 перегляди

У Запоріжжі сталося кілька вибухів. Секретар міськради Регіна Харченко закликала мешканців перебувати у безпечних місцях та вірити у краще.

У Запоріжжі сталося кілька вибухів на тлі повітряної тривоги, повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вже декілька вибухів пролунало у Запоріжжі! Перебувайте у безпечних місцях! Віримо тільки у краще!" - вказала секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.

На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях26.08.24, 08:33 • 23466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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