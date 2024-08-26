В Запорожье прогремело несколько взрывов - горсовет
Киев • УНН
В Запорожье произошло несколько взрывов. Секретарь горсовета Регина Харченко призвала жителей находиться в безопасных местах и верить в лучшее.
В Запорожье произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко в Telegram, пишет УНН.
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«Уже несколько взрывов прогремело в Запорожье! Находитесь в безопасных местах! Верим только в лучшее!» - указала секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко.
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