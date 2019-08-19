У Запоріжжі працівник СІЗО продавав наркотики в’язням — ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру колишньому працівнику Державної установи “Запорізький слідчий ізолятор” за придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в місце позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДБР.
Так, у пресслужбі повідомили, що досудовим розслідуванням було встановлено:
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- “молодший інспектор Державної установи “Запорізький слідчий ізолятор” незаконно придбав і зберігав особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також сильнодіючі лікарські засоби;
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- згадані речовини він переносив в кишенях і натільній білизні для збуту особам, які утримуються в умовах Державної установи “Запорізький слідчий ізолятор”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що наразі досудове розслідування триває.
Таким чином, була надана наступна кваліфікація: “незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України)”, — повідомили у прес-службі.
Додається, що у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Міноборони прокоментували розслідування ДБР закупівлі для армії неякісних казанів.