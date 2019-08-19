В Запорожье работник СИЗО продавал наркотики заключенным — ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении бывшему работнику Государственного учреждения “Запорожский следственный изолятор” за приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в место лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Так, в прессслужбе сообщили, что досудебным расследованием было установлено:
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- “Младший инспектор Государственного учреждения ”Запорожский следственный изолятор“ незаконно приобрел и хранил особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, а также сильнодействующие лекарственные средства;
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- упомянутые вещества он переносил в карманах и нательном белье для сбыта лицам, содержащимся в условиях Государственного учреждения “Запорожский следственный изолятор”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.
Таким образом, была предоставлена следующая квалификация: “незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины)”, — сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Минобороны прокомментировали расследование ГБР закупки для армии некачественных котлов.