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У Міноборони прокоментували розслідування ДБР закупівлі для армії неякісних казанів

У Міноборони прокоментували розслідування ДБР закупівлі для армії неякісних казанів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Через поставку неякісних казанів для приготування їжі Департаментом держзакупівель Міноборони постачальнику було направлено претензію на суму 1,2 мільйона гривень. Про це йдеться у коментарі пресслужби Міноборони стосовно інформації, оприлюдненої ДБР, щодо закупівель неякісного обладнання для військових частин, а саме казанів електричних для варіння їжі, передає УНН.

У Міноборони розповіли, що за результатами торгів 26 червня підписали з переможцем тендеру договори.

"На початку липня під час поставки обладнання до однієї з військових частин, командир частини підписав акти прийому обладнання. 16 липня Департаментом держзакупівель ініційовано проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність технічним вимогам замовника з метою недопущення поставки недоброякісного обладнання", - вказали в оборонному відомстві.

Як вказано, після проведення перевірки наприкінці липня, командиром військової частини надіслано лист на Департамент держзакупівель з проханням анулювати акти прийому обладнання та призначено службове розслідування з цього приводу у військовій частині.

"У свою чергу 12 серпня Департаментом направлено постачальнику претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання, у відповідності до умов договору", - зазначили у Міноборони.

"На момент поширення інформації у ЗМІ, Міністерство оборони не здійснювало жодної оплати за зазначене обладнання та веде претензійну роботу з постачальником. Варто зазначити, що ініціатором проведення перевірки якості зазначеного обладнання було саме Міністерство оборони України. Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ДБР напередодні повідомило про справу щодо неякісних електричні варильні казани, які мали постачатися до військових частин Міністерства оборони по всій території України.

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