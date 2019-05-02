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У Запоріжжі чоловік кидав каміння у "швидку"

У Запоріжжі чоловік кидав каміння у "швидку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Шевченківському районі Запоріжжя чоловік кидав каміння в автомобіль "швидкої допомоги". Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Подія трапилася на вулиці Севастопольській – невідомий чоловік пошкодив автомобіль швидкої медичної допомоги та втік.

Пізніше поліція встановила, що місцевий мешканець 1985 року народження підійшов до водія автомобіля швидкої допомоги, який приїхав на виклик, та почав ображати його, використовуючи нецензурну лайку.

Після того правопорушник почав кидати каміння у транспортний засіб. Він пошкодив заднє скло автомобіля та двері.

Крім того, спричинив тілесні ушкодження водію "швидкої".

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вчинив стрілянину, поціливши у шкільні вікна. 

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