В Запорожье мужчина бросал камни в "скорую"

Происшествие случилось на улице Севастопольской - неизвестный мужчина повредил автомобиль скорой медицинской помощи и убежал.

Позже полиция установила, что местный житель 1985 года рождения подошел к водителю автомобиля скорой помощи, приехавший на вызов, и начал оскорблять его, используя нецензурную брань.

После того правонарушитель начал бросать камни в транспортное средство. Он повредил заднее стекло автомобиля и двери.

Кроме того, причинил телесные повреждения водителю "скорой".

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе мужчина открыл стрельбу, попав в школьные окна.