В Запорожье мужчина бросал камни в "скорую"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Шевченковском районе Запорожья мужчина бросал камни в автомобиль "скорой помощи". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Происшествие случилось на улице Севастопольской - неизвестный мужчина повредил автомобиль скорой медицинской помощи и убежал.
Позже полиция установила, что местный житель 1985 года рождения подошел к водителю автомобиля скорой помощи, приехавший на вызов, и начал оскорблять его, используя нецензурную брань.
После того правонарушитель начал бросать камни в транспортное средство. Он повредил заднее стекло автомобиля и двери.
Кроме того, причинил телесные повреждения водителю "скорой".
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одессе мужчина открыл стрельбу, попав в школьные окна.