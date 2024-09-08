У Закарпатті згоріла база відпочинку: причину з'ясовують
Київ • УНН
На Закарпатті сталася пожежа на базі відпочинку в Солотвино. Вогонь знищив чотири дерев'яні будинки на площі 500 кв.м. Постраждалих немає, причину займання з'ясовують.
У Закарпатській області згоріла база відпочинку, постраждалих немає, причину - з'ясовують, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, 8 вересня о 05:22 на території бази відпочинку в селищі Солотвино Тячівського району сталася пожежа. Вогонь охопив чотири дерев'яні будинки на площі 500 кв.м.
О 06:50 пожежу локалізували, а о 07:34 – повністю ліквідували.
Постраждалих немає. Причину пожежі з'ясовують правоохоронці.