В Закарпатье сгорела база отдыха: причину выясняют
Киев • УНН
На Закарпатье произошел пожар на базе отдыха в Солотвино. Огонь уничтожил четыре деревянных дома на площади 500 кв.м. Пострадавших нет, причину возгорания выясняют.
В Закарпатской области сгорела база отдыха, пострадавших нет, причину - выясняют, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, 8 сентября в 05:22 на территории базы отдыха в поселке Солотвино Тячевского района произошел пожар. Огонь охватил четыре деревянных дома на площади 500 кв.м.
В 06:50 пожар локализовали, а в 07:34 - полностью ликвидировали.
Пострадавших нет. Причину пожара выясняют правоохранители.