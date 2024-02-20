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У заарештованого в Лондоні колишнього гауляйтера Севастополя Овсяннікова є британський паспорт

У заарештованого в Лондоні колишнього гауляйтера Севастополя Овсяннікова є британський паспорт

Київ • УНН

 • 31188 перегляди

Колишній російський губернатор анексованого Севастополя Дмитро овсянніков, заарештований у Лондоні за підозрою в порушенні законів про санкції проти росії, має як британське, так і російське громадянство.

У колишнього російського губернатора анексованого Севастополя Дмитра овсяннікова, якого заарештували в Лондоні через підозри в порушенні санкційного законодавства, виявилося британське громадянство. Про це повідомили журналісти російської служби ВВС, передає УНН.

На слуханні стало відомо, що Вівсянніков - громадянин не тільки Росії, а й Великої Британії та Росії - за умовами застави, його британський і російський паспорти залишаються в правоохоронців, а сам Вівсянніков має дотримуватися комендантської години з 21:00 до 05:00, залишаючись удома з електронним браслетом. Щодня він зобов'язаний відмічатися в поліції.

- повідомив кореспондент ВВС Григор Атанесян.

Деталі

Яким чином і коли Овсянніков набув громадянства Великої Британії, не повідомляють.

За даними британської преси, Овсянніков - перша в історії країни людина, якій висунуто звинувачення в порушенні санкцій проти росії.

За даними ЗМІ, Овсяннікову закидають порушення санкційного режиму і відмивання грошей. Справу проти російського ексчиновника ініціювало британське Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA).

Наступний суд над Овсянниковим відбудеться в березні 2025 року. Поки що він зобов'язується носити електронний браслет і дотримуватися комендантської години.

Довідково

За даними російської  служби ВПС, Овсянніков народився в росії, і працював на різних посадах в уряді рф. Серед останніх займаних посад - заступник міністра промисловості і торгівлі, яку він обіймав до і після роботи в окупованому Криму.

За роботу в органах анексованого росією українського півострова він потрапив під санкції ЄС, США, Британії та інших країн. У 2022 році Овсянніков через суд домігся зняття з себе європейських санкцій, однак так і залишився в британському санкційному списку.

Нагадаємо

Раніше росЗМІ посилаючись на суддю Королівського суду лондонського району Сазерк повідомили, що колишнього російського губернатора анексованого Севастополя Дмітрія овсяннікова, затриманого у Великій Британії через підозри в порушенні санкційного законодавства, випустили під заставу.

Тетяна Салганік

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