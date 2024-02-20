Бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова, задержанного в Лондоне, отпустили под залог - СМИ
Киев • УНН
Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя дмитрий овсянников, задержанный в Великобритании по подозрению в нарушении санкций, вышел под залог.
Бывшего российского губернатора аннексированного Севастополя дмитрия овсянникова, задержанного в Великобритании из-за подозрений в нарушении санкционного законодательства, выпустили под залог. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на судью Королевского суда лондонского района Сазерк, передает УНН.
Как писало издание The Times, экс-чиновник был задержан в его лондонском доме. Он подозревается в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, а также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысячи фунтов наличных стерлингов, сообщал The Insider.
Добавим
Великобритания ввела санкции против овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. В марте 2022 года добавили запрет на пользование трастовыми услугами.
В 2017 году Евросоюз также вносил овсянникова в санкционный список из-за "действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Но осенью 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, ему удалось добиться отмены ограничений. Он заявил, что давно не занимает государственных постов и несет из-за санкций "реальные убытки", в частности не может вести бизнес на территории Евросоюза.
В 2023 году овсянников был исключен из санкционного списка Евросоюза по решению суда ЕС. Суд мотивировал это тем, что чиновник больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции.
Из британского санкционного списка его не исключали.
Напомним
овсянников возглавлял временно оккупированный Севастополь с 2017 по 2019 год. До этого и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году его сняли с должности и уволили из правительства. По утверждению СМИ, причина была в скандале с непристойным поведением в одном из российских аэропортов. Тогда в отношении него составили административный протокол и оштрафовали, а затем сняли с должности заместителя министра и исключили из провластной партии.
Бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова, задержанного в Лондоне, отпустили под залог - СМИ
Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя дмитрий овсянников, задержанный в Великобритании по подозрению в нарушении санкций, вышел под залог.
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