Колишнього гауляйтера Севастополя овсяннікова, затриманого в Лондоні, відпустили під заставу – ЗМІ

Колишнього російського губернатора анексованого Севастополя дмитра овсяннікова, затриманого у Великій Британії через підозри в порушенні санкційного законодавства, випустили під заставу. Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на суддю Королівського суду лондонського району Сазерк, передає УНН.

Як писало видання The Times, ексчиновника було затримано в його лондонському будинку. Він підозрюється в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисячі фунтів готівкових стерлінгів, повідомляв The Insider.

Додамо

Велика Британія запровадила санкції проти овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.

У 2017 році Євросоюз також вносив овсяннікова до списку санкцій через "дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Але восени 2022 року, за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, йому вдалося домогтися скасування обмежень. Він заявив, що давно не займає державних постів і зазнає через санкції "реальних збитків", зокрема не може вести бізнес на території Євросоюзу.

У 2023 році овсянніков був виключений із списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції.

Із британського санкційного списку його не виключали.

Нагадаємо

овсянніков очолював тимчасово окупований Севастополь з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади і звільнили з уряду. За твердженням ЗМІ, причина була у скандалі з непристойною поведінкою в одному з російських аеропортів. Тоді щодо нього склали адміністративний протокол та оштрафували, а згодом зняли з посади заступника міністра й виключили з провладної партії.