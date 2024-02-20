У арестованного в Лондоне бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова есть британский паспорт
Киев • УНН
Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий овсянников, арестованный в Лондоне по подозрению в нарушении законов о санкциях против россии, имеет как британское, так и российское гражданство.
У бывшего российского губернатора аннексированного Севастополя дмитрия овсянникова, которого арестовали в Лондоне по подозрениях в нарушении санкционного законодательства, оказалось есть британское гражданство. Об этом сообщили журналисты российской службы ВВС, передаёт УНН.
На слушании стало известно, что Овсянников — гражданин не только россии, но и Великобритании и россии — по условиям залога, его британский и российский паспорт остаются у правоохранителей, а сам Овсянников должен соблюдать комендантский час с 21:00 до 05:00, оставаясь дома с электронным браслетом. Каждый день он обязан отмечаться в полиции.
Детали
Каким образом и когда Овсянников получил гражданство Великобритании, не сообщается.
По данным британской прессы, Овсянников — первый в истории страны человек, которому предъявлены обвинения в нарушении санкций против россии.
По данным СМИ Овсянникову вменяют нарушение санкционного режима и отмывание денег. Дело против россиского экс-чиновника инициировало британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Следующий суд над Овсянниковим пройдет в марте 2025 года. Пока он обязуется носить электронный браслет и соблюдать комендантский час.
Справочно
По данным российской службы ВВС Овсянников родился в россии, и работал на разных постах в правительстве рф. В числе последних занимаемых должностей – замминистр промышленности и торговли, которую он занимал до и после работы в оккупированном Крыму.
За работу в органах анексированного россией украинского полуострова он попал под санкции ЕС, США, Британии и других стран. В 2022 году Овсянников через суд добился снятия с себя европейских санкций, однако так и остался в британском санкционном списке.
Напомним
Раннее росСМИ ссылаясь на судью Королевского суда лондонского района Сазерк сообщили, что бывшего российского губернатора аннексированного Севастополя дмитрия овсянникова, задержанного в Великобритании из-за подозрений в нарушении санкционного законодательства, выпустили под залог.
У арестованного в Лондоне бывшего гауляйтера Севастополя овсянникова есть британский паспорт
Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий овсянников, арестованный в Лондоне по подозрению в нарушении законов о санкциях против россии, имеет как британское, так и российское гражданство.
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