У Європарламенті стурбовані погрозами Росії використати ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європарламент висловив стурбованість через погіршення відносин між ядерними країнами, і зокрема, погрозами Росії щодо використання ядерної зброї. Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо ядерних загроз, проголосованої в четвер, передає УНН з посиланням на сайт ЄП.
“Євродепутати глибоко стурбовані зміненням ситуації безпеки навколо ЄС і за його межами, що зумовлено погіршенням відносин між ядерними державами, такими як Росія і США або Індія і Пакистан, а також нещодавнім стрибком в ядерному потенціалі Північної Кореї”, — йдеться в повідомленні.
Депутати ЄП закликали ці держави скоротити ядерний арсенал, перемістити його з місць розгортання в сховища і зменшити роль ядерної зброї у військових доктринах.
Також в Європарламенті стурбовані “ядерними загрозами, що випливають з російських висловлювань і свідчать про підвищену готовність використовувати ядерну зброю ... і розгляд можливості щодо потенційного розміщення ядерної зброї на додаткових територіях Європи”.