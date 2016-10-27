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У Європарламенті стурбовані погрозами Росії використати ядерну зброю

У Європарламенті стурбовані погрозами Росії використати ядерну зброю

Київ • УНН

 • 9031 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європарламент висловив стурбованість через погіршення відносин між ядерними країнами, і зокрема, погрозами Росії щодо використання ядерної зброї. Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо ядерних загроз, проголосованої в четвер, передає УНН з посиланням на сайт ЄП.

“Євродепутати глибоко стурбовані зміненням ситуації безпеки навколо ЄС і за його межами, що зумовлено погіршенням відносин між ядерними державами, такими як Росія і США або Індія і Пакистан, а також нещодавнім стрибком в ядерному потенціалі Північної Кореї”, — йдеться в повідомленні.

Депутати ЄП закликали ці держави скоротити ядерний арсенал, перемістити його з місць розгортання в сховища і зменшити роль ядерної зброї у військових доктринах.

Також в Європарламенті стурбовані “ядерними загрозами, що випливають з російських висловлювань і свідчать про підвищену готовність використовувати ядерну зброю ... і розгляд можливості щодо потенційного розміщення ядерної зброї на додаткових територіях Європи”.

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