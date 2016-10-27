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15 марта, 19:03 • 116661 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171363 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141076 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133333 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114370 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106375 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137211 просмотра

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В Европарламенте обеспокоены угрозами России использовать ядерное оружие

В Европарламенте обеспокоены угрозами России использовать ядерное оружие

Киев • УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Европарламент выразил обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между ядерными странами, и в частности, угрозами России по использованию ядерного оружия. Об этом говорится в резолюции Европарламента по ядерным угрозам, проголосованной в четверг, передает УНН со ссылкой на сайт ЕП.

"Евродепутаты глубоко обеспокоены изменением ситуации безопасности вокруг ЕС и за его пределами, что обусловлено ухудшением отношений между ядерными державами, такими как Россия и США или Индия и Пакистан, а также недавним скачком в ядерном потенциале Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Депутаты ЕП призвали эти государства сократить ядерный арсенал, переместить его из мест развертывания в хранилища и уменьшить роль ядерного оружия в военных доктринах.

Также в Европарламенте обеспокоены "ядерными угрозами, вытекающими из российских высказываний и свидетельствующих о повышенной готовности использовать ядерное оружие... и рассмотрение возможности потенциального размещения ядерного оружия на дополнительных территориях Европы".

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