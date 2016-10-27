В Европарламенте обеспокоены угрозами России использовать ядерное оружие

"Евродепутаты глубоко обеспокоены изменением ситуации безопасности вокруг ЕС и за его пределами, что обусловлено ухудшением отношений между ядерными державами, такими как Россия и США или Индия и Пакистан, а также недавним скачком в ядерном потенциале Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Депутаты ЕП призвали эти государства сократить ядерный арсенал, переместить его из мест развертывания в хранилища и уменьшить роль ядерного оружия в военных доктринах.

Также в Европарламенте обеспокоены "ядерными угрозами, вытекающими из российских высказываний и свидетельствующих о повышенной готовности использовать ядерное оружие... и рассмотрение возможности потенциального размещения ядерного оружия на дополнительных территориях Европы".