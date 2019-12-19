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У Єврокомісії надіються на успіх газових переговорів у Берліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Єврокомісія сподівається на прорив у тристоронніх газових консультаціях в Берліні в четвер. Про це повідомив журналістам колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч, який продовжує курирувати це питання в ЄК, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Звичайно, ми сподіваємося на прорив на сьогоднішній зустрічі. Але в першу чергу ми повинні вислухати обидві сторони, які мали дуже інтенсивні контакти протягом останніх днів і ночей. Всі сторони впевнені, що потрібні позитивні сигнали ринку”, — сказав Марош Шефчовіч, входячи в представництво ЄК в Берліні, де пройде зустріч.

“Чи готові провести другий важливий раунд сьогоднішніх тристоронніх переговорів з Україною і Росією”, — написав він також в Twitter.

Чинний контакт “Газпрому” і “Нафтогазу” по транзиту російського газу закінчується 31 грудня 2019 року. Попередні тристоронні консультації відбулися 28 жовтня, однак з того часу не вдалося зблизити позиції сторін з основних питань. Москва наполягає на “обнуленні” всіх судових розглядів, Київ вимагає виплати компенсацій за рішенням Стокгольмського суду в будь-якому вигляді, в тому числі і газом. Крім того, залишаються неузгодженими обсяги і тариф прокачування російського газу по території України з 2020 року.

Ready to lead today's important round of #TrilateralGasTalks with #Ukraine and #Russia. An appreciation for #Germany's support. A bilateral exchange with @bmu Minister @peteraltmaier. pic.twitter.com/QLoBDQWlqB

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) December 19, 2019

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