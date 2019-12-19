У Єврокомісії надіються на успіх газових переговорів у Берліні

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Єврокомісія сподівається на прорив у тристоронніх газових консультаціях в Берліні в четвер. Про це повідомив журналістам колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчовіч, який продовжує курирувати це питання в ЄК, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.