В Еврокомиссии надеются на успех газовых переговоров в Берлине

“Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече. Но в первую очередь мы должны выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей. Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку”, — сказал Шефчович, входя в представительство ЕК в Берлине, где пройдет встреча.

“Готовы провести второй важный раунд сегодняшних трехсторонних переговоров с Украиной и Россией”, — написал он также в Twitter.

Действующий контакт “Газпрома” и “Нафтогаза” по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с тех пор не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на “обнулении” всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются несогласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.

Ready to lead today’s important round of #TrilateralGasTalks with #Ukraine and #Russia . An appreciation for #Germany ’s support. A bilateral exchange with @bmu Minister @peteraltmaier . pic.twitter.com/QLoBDQWlqB

