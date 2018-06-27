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У ЄСПЛ поки не отримали від РФ інформації щодо стану здоров’я Сенцова

У ЄСПЛ поки не отримали від РФ інформації щодо стану здоров’я Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Станом на 16:30 за київським часом Європейський суд з прав людини не отримував відповіді від Росії на запит щодо стану здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії вже більше 40 днів. Про це у ЄСПЛ заявили у відповідь на запит УНН.

"Ми поки не отримували відповіді від російської влади щодо цієї справи", - повідомили в ЄСПЛ.

При цьому у Європейському суді підкреслили, що 27 червня - кінцевий термін, коли РФ може надіслати інформацію щодо стану здоров’я Сенцова - ще триває.

Нагадаємо, 21 червня Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до ЄСПЛ щодо надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Олега Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.

ЄСПЛ відповів на подання українського уряду. Так, у ЄСПЛ зазначили, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі правила 54 до РФ щодо стану здоров’я Олега Сенцова та надав строк до 27 червня для надання такої інформації.

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