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В ЕСПЧ пока не получили от РФ информации о состоянии здоровья Сенцова

В ЕСПЧ пока не получили от РФ информации о состоянии здоровья Сенцова

Киев  •  УНН

 • 12285 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на 16:30 по киевскому времени Европейский суд по правам человека не получал ответа от России на запрос о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии уже более 40 дней. Об этом в ЕСПЧ заявили в ответ на запрос УНН.

"Мы пока не получали ответа от российских властей по этому делу", - сообщили в ЕСПЧ.

При этом в Европейском суде подчеркнули, что 27 июня - конечный срок, когда РФ может направить информацию о состоянии здоровья Сенцова - продолжается.

Напомним, 21 июня Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в ЕСПЧ о предоставлении правительству РФ указаний относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Олега Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

ЕСПЧ ответил на представление украинского правительства. Так, в ЕСПЧ отметили, что в ответ на аналогичную жалобу, поданную адвокатами Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании правила 54 к РФ относительно состояния здоровья Олега Сенцова и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации.

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