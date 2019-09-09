У ЄС зробили заяву щодо так званих "виборів" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Європейський Союз не визнає проведення так званих "виборів" на території анексованої Російською Федерацією АР Крим. Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, опублікованій у понеділок, передає УНН.
"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на Кримському півострові, який стверджує, що "представляє" населення Криму і Севастополя, не буде визнаний представником тих територій, які є українськими", - йдеться в заяві.
У ЄС підкреслили, що позиція блоку у його підтримці територіальної цілісності і суверенітету України залишається незмінною.
Як повідомляв УНН, раніше посольство США в Україні опублікувало заяву про невизнання так званих "виборів" на території окупованої Російською Федерацією АР Крим і про підтримку територіальної цілісності України.