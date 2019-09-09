В ЕС сделали заявление по так называемым "выборам" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Европейский Союз не признает проведение так называемых “выборов” на территории аннексированной Российской Федерацией АР Крым. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в понедельник, передает УНН.
"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на Крымском полуострове, утверждающий, что "представляет" население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что позиция блока в его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины остается неизменной.
Как сообщал УНН, ранее посольство США в Украине опубликовало заявление о непризнании так называемых “выборов” на территории оккупированной Российской Федерацией АР Крым и о поддержке территориальной целостности Украины.