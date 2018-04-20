У ЄС прокоментували візит європейських політиків до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Євросоюзі засудили візити європейських політиків до тимчасово окупованого Криму і закликали інших утримуватися від візитів на півострів. Про це йдеться в заключній заяві за підсумками сьомого засідання Комітету парламентських асоціацій Україна-ЄС, яке проходило у Страсбурзі 18-19 квітня, передає УНН.
“Рішуче засуджуємо участь європейських політиків в заходах, що проводяться на територіях тимчасово окупованого Криму і закликає утримуватися від незаконних візитів на півострів”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, 19 квітня в окупованому Криму на так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі з промовою виступили депутат німецького Бундестагу Маркус Фронмайер та віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Віммер.
Як повідомляв УНН, росіяни також запрошували на форум і депутата Бундестагу Александра Ноя, який представляє ліві сили в парламенті, проте він і його фракція заявили, що не мають наміру відвідувати Крим.