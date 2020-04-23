У ЄС прогнозують значне скорочення експорту вина
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У 2020 році експорт європейського вина в інші країни скоротиться на 14%. Також "просяде" і споживання вина в країнах Європейського Союзу. Такий прогноз опублікувала Європейська комісія, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
ЄК прогнозує, що споживання вина у 27 державах - членах Євросоюзу скоротиться до 108 млн гектолітрів, або до 24 літрів на душу населення, у сезоні 2019/20 (з серпня по липень).
А експорт вина, очікується, що скоротиться на 14%, у порівнянні з 2019 роком. Через зниження попиту на основних ринках, таких як Китай, і введення додаткових тарифів у США.
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Як повідомляв УНН, в Україні останнім часом зросли показники імпорту вина з-за кордону. Паралельно, експерти прогнозують подорожчання алкогольної продукції на нашому ринку.
Примітно, що попит на міцний алкоголь в Україні теж виріс - поки на 4-5%. І деякі експерти пов'язують таку тенденцію з тривалим карантином.
За даними Drinkaware, наприклад, алкоголем в умовах "домашнього ув'язнення" люди по всьому світу просто "знімають стрес".
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю входять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф") , ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").