У ЄС прогнозують значне скорочення експорту вина

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У 2020 році експорт європейського вина в інші країни скоротиться на 14%. Також "просяде" і споживання вина в країнах Європейського Союзу. Такий прогноз опублікувала Європейська комісія, передає УНН з посиланням на Le Figaro.